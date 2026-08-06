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Общество

За семь месяцев мошенники выманили у жителей Псковской области почти 209 млн рублей

6 августа 2026 года, 11:46

С января по июль суммарный ущерб от мошенничества в Псковской области составил 208 млн 751 тысяча 279 рублей, рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД России.

За семь месяцев мошенники выманили у жителей Псковской области почти 209 млн рублей

Фото: Дарья Хваткова

Всего известно о 287 пострадавших от рук мошенников псковичах.

Чаще всего использовались такие схемы, как перевод денежных средств на «безопасный счет» (167 случаев), мошенничества при покупке товаров в интернете (58 случаев), предложения дополнительного заработка (42). 16 раз мошенники предлагали «освободить» от ответственности и дважды получали неправомерный доступ к аккаунтам.

По всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела. 

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