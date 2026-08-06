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Общество

1790 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала сезона

6 августа 2026 года, 11:18

С начала сезона в медицинские организации Псковской области с жалобами на укусы клещей обратились 1790 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

1790 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала сезона

Фото: pxhere.com

С 23 июля по 2 августа по данному вопросу в медучреждения обратились 67 человек. Всего с начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 275 клещей – 1709 сняли с людей, 566 взяли из окружающей среды.

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