1790 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала сезона

С начала сезона в медицинские организации Псковской области с жалобами на укусы клещей обратились 1790 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 23 июля по 2 августа по данному вопросу в медучреждения обратились 67 человек. Всего с начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 275 клещей – 1709 сняли с людей, 566 взяли из окружающей среды.