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Общество

Фестиваль водных фонариков пройдёт в Пскове 7 и 8 августа

6 августа 2026 года, 10:10

7 и 8 августа в Пскове пройдет фестиваль водных фонариков. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

Фестиваль водных фонариков пройдёт в Пскове 7 и 8 августа

Фото: Андрей Степанов

Фестиваль пройдет в пятницу и субботу с 21:00 до 22:00 в Дендропарке. Вход свободный.

«Любимые хиты в живом исполнении, огромная светящаяся Луна, интерактивные планеты, фотозона «Люблю тебя до Луны и обратно» и тысячи фонариков желаний на водной глади», – отметили организаторы. Они порекомендовали начать запускать фонарики с наступлением темноты – с 22:00, после завершения программы.

Фонарики будут продавать на фестивале с 19:00 до 23:00. Фонарики в форме куба (материальные желания) и лотоса (духовные желания).

Уборку после фестиваля делают организаторы. Ранним утром следующего за фестивалем дня в группе опубликуют фотоотчет. 

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