Михаил Ведерников: В Великих Луках достаточно профессиональных, добросовестных врачей и медработников

В Великолукской межрайонной больнице достаточно профессионалов, включая привлеченных специалистов и студентов-целевиков, чтобы заменить сотрудников, замешанных в коррупционных схемах, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем обращении к жителям, опубликованном в официальном канале главы региона в мессенджере МАХ.

«В Великих Луках достаточно профессиональных, добросовестных врачей и медицинских работников. Благодаря им, благодаря привлеченным специалистам, благодаря нашим студентам-целевикам, нам есть кем заменить коррупционеров и шантажистов», – заявил он.

Михаил Ведерникова заявил, что власти намерены создавать условия для роста зарплат и улучшения условий труда для медиков, подходящих к работе честно и ответственно.

«С ними мы вытащим больницу с того дна, где она находилась годами», – отметил он.

Губернатор подчеркнул, что в учреждении уже становятся доступны новые виды медицинской помощи, включая лечение хронических болей в спине и высокотехнологичные гинекологические операции.

«Тем, кто не может прийти в чувство и начать нормально и честно работать, нужно начинать искать себя в другом регионе и в другой профессии», – заключил он.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что с 2024 года в отношении Великолукской межрайонной больницы было возбуждено более 40 уголовных дел.