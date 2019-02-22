Около 120 человек стали пассажирами первой «Ласточки» из Пскова в Петрозаводск

Первый поезд «Ласточка» отправился из Пскова в Петрозаводск. В торжественной церемонии открытия нового железнодорожного направления 22 февраля принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пассажирами первого рейса стали около 120 человек. Фоторепортаж с отправления смотрите здесь.

«Для нас важно, что поезд свяжет нас с нашими соседями — Великим Новгородом, Ленобластью, Петрозаводском. Наши регионы — участники туристического проекта «Серебряное ожерелье» и новый поезд даст дополнительный импульс развитию туризма в наших субъектах. Кроме того, с запуском «Ласточки» открываются дополнительные возможности для развития деловых связей и поддержки семейных контактов между жителями регионов», — отметил губернатор и поблагодарил компанию РЖД и лично Олега Белозерова за результативное сотрудничество.

Михаил Ведерников подчеркнул, что принципиальным моментом развития транспортной инфраструктуры в регионе является возобновление внутрирегиональных железнодорожных перевозок. «Ласточка», следующая в Новгород и Петрозаводск, также будет делать остановки в Плюссе, Стругах Красных, что позволит жителям этих районов оперативно добираться до различных населенных пунктов.

В свою очередь Дмитрий Пегов подчеркнул, что расписание состава состыковано с другими «Ласточками», а также движением поезда «Сапсан», который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. «Мы стараемся организовывать мультимодальные перевозки, задействовать разные виды транспорта. Уникальность маршрута еще и в том, что поезд проходит по регионам, не заходя в крупные города, задействует малонаселенные пункты, труднодоступные для проезда», — отметил он и добавил, что в будущем график движения «Ласточки» будет корректироваться и пересматриваться, чтобы поезда ходили быстрее.

До отправки первой «Ласточки» Михаил Ведерников и Дмитрий Пегов прошли по вагонам, ознакомились с условиями, которые созданы для пассажиров.

В поезде два класса обслуживания, каждый вагон оборудован климатическими установками, видеомониторами, имеются кулеры с питьевой водой. Особые условия созданы для маломобильных групп населения.

Во время осмотра официальные лица пообщались и с теми, кто первым отправится по новому железнодорожному направлению. Так, например, псковичка Светлана Царева рассказала, что едет в Петрозаводск вместе с мамой. Женщина была приятно удивлена низкой стоимостью билетов и комфортом в вагоне. «Это очень удачный проект. Очень здорово. Спасибо за заботу», — заметила она.

На новом маршруте запущены первые отечественные двухсистемные электропоезда «Ласточка», которые могут эксплуатироваться на линиях с постоянным, переменным током, и передвигаться на тепловозной тяге.

«Ласточка» будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34 (остановка в Новгороде — в 16:56). Из Пскова «Ласточка» будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток (остановка в Новгороде — в 16:48).

Кроме того, на «Ласточку» с отправлением по 31 мая действуют различные тарифные акции, а также действуют специальные цены для проезда школьных и детских групп в экономическом классе. Также открыты специальные предложения для различных категорий пассажиров.