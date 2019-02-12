Жители села Ляды благодарны за восстановление работы поста скорой помощи

Работа поста скорой медицинской помощи в селе Ляды Плюсского района восстановлена, сообщила жителям села первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

12 февраля по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова она посетила населенный пункт и пообщалась с местными жителями, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Во встрече с населением также приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян, глава Плюсского района Виталий Аршинов и медицинские работники.

Вера Емельянова рассказала, что пункт скорой помощи решено организовать на базе офиса врача общей практики, где сейчас работает один врач и две медицинские сестры. К офису на постоянной основе приписана машина скорой помощи. Кроме того, на работу принят фельдшер и водитель. Таким образом, создана мобильная бригада, в которой врач и фельдшер первое время будут дежурить посменно. Для снижения нагрузки на медперсонал ведется поиск второго фельдшера и водителя.

В свою очередь фельдшер отметила, что проживает в Лядах и ей гораздо удобнее работать в самом селе, нежели ездить на работу в Плюссу.

«Единственное пожелание — побыстрее найти сменщицу, потому что работать через сутки нелегко», — сказала женщина и прямо со встречи отправилась на вызов.

Марина Гаращенко отметила, что с целью привлечения дополнительных кадров из числа выпускников местных медицинских колледжей проведены переговоры с руководством Псковского медицинского училища. Главе Плюсского района Виталию Аршинову поручено решить вопрос обеспечения новых сотрудников жильем.

Вера Емельянова подчеркнула, что вопрос организации работы поста скорой помощи в Лядах находится на контроле администрации области и лично губернатора Михаила Ведерникова. Она добавила, что областные власти уделяют пристальное внимание решению кадровой проблемы в здравоохранении. В следующем году планируется увеличить набор студентов в медучреждения региона, также будут использованы все действующие меры социальной поддержки медицинских специалистов. Кроме того, по решению главы региона будет продолжена работа по обновлению ФАПов на селе.

От имени жителей села глава муниципалитета также поблагодарил областные власти за быстрое реагирование на их просьбы и своевременное решение.

«Мы были услышаны, и решение было принято в наших интересах. Спасибо за заботу», — добавили жители.