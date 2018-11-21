На новогоднюю программу «К бабушке на ёлку» приглашают жителей Псковской области

Дом ремесел Центра народного творчества (Некрасова, 8) приглашает на новогоднюю программу «К бабушке на ёлку». Вас ждут удивительная выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, посвященная новогодним и рождественским праздникам, Хозяйка Дома ремесел, которая расскажет о традициях празднования нового года, музейная комната «Псковского кукольного дома» с тематической экспозицией, мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира, конкурсы, викторины и веселые игры — всё, что создаст неповторимое праздничное настроение.

Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность формировать программу, согласно ваших желаний и предпочтений. Программа рассчитана на группы до 25 человек (дети в возрасте от 6 до 12 лет). Записывайтесь! Это возможность не только порадовать и развлечь детей, но и приобщить их к культурным традициям нашего края, рассказать и показать историю возникновения праздников — Нового года и Рождества.

Подробная информация и запись по тел. 66-17-49; 62-23-34