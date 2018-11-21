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Культура

На новогоднюю программу «К бабушке на ёлку» приглашают жителей Псковской области

21 ноября 2018 года, 17:20

Дом ремесел Центра народного творчества (Некрасова, 8) приглашает на новогоднюю программу «К бабушке на ёлку». Вас ждут удивительная выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, посвященная новогодним и рождественским праздникам, Хозяйка Дома ремесел, которая расскажет о традициях празднования нового года, музейная комната «Псковского кукольного дома» с тематической экспозицией, мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира, конкурсы, викторины и веселые игры — всё, что создаст неповторимое праздничное настроение.

Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность формировать программу, согласно ваших желаний и предпочтений. Программа рассчитана на группы до 25 человек (дети в возрасте от 6 до 12 лет). Записывайтесь! Это возможность не только порадовать и развлечь детей, но и приобщить их к культурным традициям нашего края, рассказать и показать историю возникновения праздников — Нового года и Рождества.

Подробная информация и запись по тел. 66-17-49; 62-23-34

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