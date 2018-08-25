Псковские спасатели рассказали, как выжить в лесу

Выжить в лесу человеку без определенных навыков и опыта непросто. Конечно, в век высоких технологий достаточно трудно потеряться с GPS-приборами. Но не каждый имеет этот современный гаджет, иногда даже мобильный телефон остается дома или оказывается вне зоны действия сети, или разряженным. В этой ситуации помогут некоторые советы, опубликованные на официальном сайте регионального управления МЧС.

Страх и паника – это самые страшные состояния, если человек оказался один в сложной ситуации. Поэтому уроки выживания в лесу напоминают: когда вы не узнаете мест и не знаете, куда идти дальше, остановитесь. Спокойно вспомните то место, где вы еще ориентировались. Желательно вспомнить, как добрались до того места, где находитесь сейчас. Не нужно в панике беспорядочно блуждать по лесу, это только усугубит как психологическое, так и физическое состояние. Если вы точно уверены, что вас скоро начнут искать, то лучше оставаться на месте предполагаемых поисков. Ни в коем случае не паникуйте, постарайтесь успокоиться и реально оценить ситуацию.

Помните, что основное условие выживания человека – вода. Именно вода, а не еда и крыша над головой, обеспечивает человеку его выживание в лесу в полной мере. Без пищи человек может прожить достаточно долго, а при отсутствии воды человек проживет не более 7 дней, и это в лучшем случае. Отсутствие живительной влаги приводит к обезвоживанию организма, а впоследствии и к гибели. Поэтому выживание в лесу начинается для человека с поиска источника воды: в лесу всегда есть болота, озера, ручьи и реки. А уже возле источника можно начинать оборудовать временное укрытие.

Временное жилище в лесу должно защитить человека не только от непогоды, но и от насекомых и диких животных. Для обустройства ночлега подойдут любые подручные средства и приспособления. Самое простое сооружение от непогоды – это шалаш. Он может быть изготовлен из прямых жердей с упором с любой стороны к стволу дерева. На жерди укладываются еловые ветки, вниз также желательно постелить лапник, чтобы уберечь себя от холода.

В поисках воды и места для ночлега желательно избегать звериных троп, нор или берлог, густых чащоб, ведь в этих местах могут проживать хищники, которые способны осложнить ваше положение. В основном дикие животные нападают на человека в ситуациях, когда у них не остается иного выхода, кроме, как только напасть: к примеру, вы появились на поляне в момент трапезы. Но в остальном звери и сами будут не прочь держаться от человека подальше, избегая ненужных встреч. Поэтому рекомендуется заявлять о своем присутствии заблаговременно, чтобы не столкнуться с животным, так сказать, нос к носу. Например, издавать различный шум, громко разговаривать, ломать ветки ногами при ходьбе, стучать палкой по дереву и др. Как правило, животные могут вести себя откровенно агрессивно по отношению к человеку только в случае ранения, если они напуганы или охраняют своих детенышей.

При ночлеге в лесу огонь поможет вам согреться, высушить одежду и отпугнуть диких зверей. Огонь придаст уверенности человеку и послужит сигналом спасателям. Все это обеспечивает выживание в лесу и во много раз увеличивает шансы на спасение. Обустраивать кострище необходимо на сухом, открытом, защищенном от ветра и дождя месте. Такой участок нужно очистить от камней и лесного мусора. Желательно снять верхний слой почвы и обложить будущий «очаг» камнями, если они есть в наличии. Для розжига необходимо использовать сухие тонкие ветки или кору деревьев. И, конечно же, вам понадобится коробок спичек, который вы захватили с собой и предусмотрительно завернули в полиэтиленовый пакет. Но, разводя костер, помните о правилах пожарной безопасности: не делайте его слишком большим, следите, чтобы не загорелась сухая подстилка.

Таким образом, обустроив свой непредвиденный ночлег, вполне можно переночевать. И помните – помощь непременно придет!