В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума

В Пскове начала работу выездная сессия Петербургского экономического форума. Как передает корреспондент «Псковской правды», открыл пленарное заседание врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он выразил благодарность «Росконгрессу» за то, что согласились провести сессию в Пскове.

- Порядка 15 выездных сессий прошло. И значительный позитивный эффект от этих событий есть, они позволяют сконцентрироваться на регионе и обсудить те проблемы, которые можно решить благодаря общественным институтам и взаимодействию с коллегами с регионах, - сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников отметил, что среди факторов, которые сдерживаю развитие Псковской области, несмотря на ее выгодное географическое положение, это нахождение в отдалении от основных рынков. Поэтому основная цель - обеспечение транспортной доступности региона. По его словам, «не самое большое удовольствие тратить на поездку из Москвы 9 часов». Также немало времени занимала и поездка из СПб. Поэтому совместно с РЖД было организовано жд-сообщение с СПб, и сейчас время в пути из Северной столицы в Псков на «ласточке» занимает 3.5 часа, в ближайшее время будут пушены и вечерние рейсы.

- Это повышение качества жизни наших граждан, повышение туристического и экономического потенциала, - отметил Михаил Ведерников.

Также, по его словам, со 2 октября будет возобновлено авиасообщенние с Московой Осуществлять перевозки будет компания «Азимут», время в пути составит 1.5 часа.

- Пока самолет будет летать три раза в неделю. Но рассчитываем, что авиасообщение станет ежедневным. Кроме того, президент выпустил указ, который позволяет провести приватизацию «Псковавиа». Есть ряд компаний, которые готовы заявиться на конкурс. Это позволит обновить воздушные суда и осуществить планы по развитию аэрокомплекса, .который может рассматриваться как запасной аэродром для СПб.

Михаил Ведерников также отметил успехи региона в работе по привлечению инвестиций.

- Если говорить о привлечении инвестиций, мы выбрали подход ручного сопровождения инвестиционных проектов. В рейтинге АСИ мы поднялись на 36-е место. В общении с предпринимателями и бизнес-сообществом мы видим положительную и динамику и стараемся учитывать запросы инвесторов.

По его словам, приоритетное направление работы – ОЭЗ Моглино. На площадке уже 9 резидентов.

- Мы уже рассматриваем в перспективе открытие площадки Моглино-2. Активно прорабатываем этот вопрос, - сказал он.

Врио губернатора также отметил в регионе действует проект Команда2018, который объединяет активных жителей региона. Лучшие проекты получат гранты.

- Этот потенциал я считаю важным, - отметил Михаил Ведерников.