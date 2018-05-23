На ринге с Артуром Акавовым и Русланом Шамиловым смогут сразиться псковичи

Во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств. В финальных встречах примут участие представители традиционных школ единоборств:

- Боксер Артур Акавов, победитель международных турниров, мастер спорта России, чемпионом Европы по версии WBO, интернациональный чемпионом по версии WBO;

- Тхэквондист Алина Смирнова, чемпион Псковской области, чемпион СЗФО, бронзовый призер Кубка России, тренер высшей категории, обладательница черного пояса (2 дан) по тхэквондо ИТФ;

- Боец смешанного боевого единоборства Руслан Шамилов, мастер спорта России, бронзовый призер двух чемпионатов России, чемпионом России среди студентов, действующий боец серии M1;

- Боец джиу-джитсу Федор Шумейко, мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, призёр Европы по бразильскому джиу-джитсу, неоднократный чемпион и призёр кубка России по джиу-джитсу, старший тренер спортивного клуба Dragons den Pskov «Рубикон».

После виртуальных боев они выйдут к болельщикам для неформального общения. Для болельщиков будут работать смешанные зоны фотографирования, а также проводиться розыгрыши призов и подарков от спонсоров.

Спортсмены уже начали активно тренироваться в UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг. Звезды единоборств сразятся с четырьмя сильнейшими участниками соревнований, выявленными в ходе отборочных игр 28 и 29 мая. Бои с участием звездных гостей состоятся 31 мая. Как ранее сообщала «Псковская правда», схватки пройдут в ринге Зала единоборств спортивно-развлекательного комплекса «Простория» (Псков, Иркутский пер., 2). В клетке для ММА установят мониторы и игровое оборудование, чтобы подчеркнуть антураж мероприятия.

Комментировать соревнования будет руководитель Псковского областного отделения Федерации КУДО России, мастер спорта по КУДО (Черный пояс, 1 Дан), кандидат в мастера спорта по боевому самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо Илья Кучеров и комментатор киберспорта Давид Мошура.

Напомним, «Бой с Чемпионом» проводится Федерацией киберспорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки. Регистрация на соревнования уже началась и продлится до 26 мая.