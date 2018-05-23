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Спорт

Турнир по виртуальным боям без правил состоится в Пскове

23 мая 2018 года, 15:28

В Пскове 28-31 мая состоится «Бой с Чемпионом» - открытое городское первенство города по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам. Регистрация на соревнования уже началась.

Принять участие в турнире может любой желающий, достигший возраста 18 лет. Игроков от 14 лет допустят с письменного разрешения родителей.

Турнир пройдет в несколько этапов. 28 и 29 мая в консольном зале Центра науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) пройдут отборочные бои по олимпийской системе. Будут выявлены четыре сильнейших бойца. Выбирать можно любого доступного в игре персонажа: действует только одно ограничение - по полу, то есть играть можно будет только за персонажа одного пола с игроком.

В четвертьфиналах 31 мая к четверке лучших из числа любителей присоединятся звездные участники - настоящие представители единоборств, кумиры молодежи. Схватки с ними пройдут в ринге Зала единоборств «Простории». Разумеется, схватки будут не рукопашными, а игровыми: в клетке для ММА будут установлены мониторы и игровое оборудование, чтобы подчеркнуть антураж мероприятия.

Как отметил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области и главный судья соревнований Василий Демидов, этот турнир по UFC будет очень интересным, ведь сразиться можно будет не только против компьютерных персонажей, но и по сути против настоящих - живых - звезд единоборств, представителей различных школ - ММА, бокса, тхэквондо, джиу-джитсу Псковской области:

- Это будет не просто первенство по UFC, а настоящий праздник спорта, - уверен Демидов. Соревнования проводятся совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки.

КСТАТИ

Во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.

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