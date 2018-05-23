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Общество

Митрополит Тихон (Шевкунов) и Михаил Ведерников провели первую встречу

23 мая 2018 года, 09:55

Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с новым ответственным служением, пожелал помощи Божией в трудах и выразил надежду на совместную работу.

Митрополит Тихон также обозначил готовность к конструктивному взаимодействию, отметив, что Псковщина для него — духовная родина. Свое служение он начинал в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Напомним, епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии решением Синода Русской православной церкви 14 мая этого года с оставлением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре.

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