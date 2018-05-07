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Общество

Обнародован график отключения горячей воды в Пскове на 2018 год

7 мая 2018 года, 13:04

14 мая стартуют работы по ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, на две недели, то есть до 28 мая, без горячей воды в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей останутся псковичи в «Крестах» (котельная №11) и с 14 по 18 мая жители по улице Коммунальная (котельная №14).

В домах на Ленинградском шоссе (котельная №4), улицах Пригородная (котельная №6), Экипажа Гудина (котельная №21), Германа (котельная №28) и Л. Поземского (котельная ГППО «Псковпассажиравтотранс») подача горячей воды была отключена с окончанием отопительного сезона в Пскове, и возобновится с началом отопительного сезона осенью.

Последние плановые отключения горячей воды в городе будут проведены в августе, с 6 по 20 августа. Исключением являются дома по улице Коммунальной, здесь планируется повторное отключение с 6 по 14 сентября.

 

Тепловые сети 

 

 

1 

От котельной №1 Гаражный пр.12;  

 

06.08.2018 

20.08.2018 

2 

От котельной №2 ул. Я.Райниса.53 

02.07.2018 

16.07.2018 

3 

От котельной №3 Рижский пр-т., 43а 

02.07.2018 

16.07.2018 

4 

От котельной №4 Ленинградское шоссе, 49 

Окончание  

отопительного сезона 

Начало отопительного сезона 

5 

От котельной №5 ул. Чехова, 4а 

24.07.2018 

07.08.2018 

6 

От котельной №6  ул. Пригородная, 9 

Окончание  

отопительного сезона 

Начало отопительного сезона 

7 

От котельной №7 ул. Сов. армии,54 

02.07.2018 

16.07.2018 

8 

От котельной №8 ул. Боровая,26а 

09.07.2018 

20.07.2018 

9 

От котельной №9 ул. Инженерная,3 

18.06.2018 

02.07.2018 

10 

От котельной №10 ул. Ижорского бат.24 

21.05.2018 

04.06.2018 

11 

От котельной №11 В. городок «Кресты»,129а 

14.05.2018 

28.05.2018 

12 

От котельной №12 ул. Конная, 8а 

24.07.2018 

07.08.2018 

13 

От котельной №13 ул. Народная, 33 

24.07.2018 

07.08.2018 

14 

От котельной №14 ул. Коммунальная,23 1.                                                         2. 

14.05.2018 

18.05.2018 

10.09.2018 

14.09.2018 

15 

От котельной №15 Ленинградское шоссе,11б 

18.06.2018 

02.07.2018 

16 

От котельной №16 "ПРБ" Ленинградское шоссе,65 

02.07.2018 

16.07.2018 

17 

От котельной №17 ул. Коммунальная, 22б 

02.07.2018 

16.07.2018 

18 

От котельной №18 ул. Маргелова, 2км 

06.08.2018 

20.08.2018 

19 

От котельной №19 ул. Л. Поземского, 63 

02.07.2018 

16.07.2018 

20 

От котельной №20 Гаражный пр.5 

06.08.2018 

20.08.2018 

21 

От котельной №21 ул. Экипажа Гудина,2 

Окончание  

отопительного сезона 

Начало отопительного сезона 

22 

От котельной №22 ул. Первомайская, 43 

02.07.2018 

16.07.2018 

23 

От котельной №23 ул. Волкова, 3 

02.07.2018 

16.07.2018 

24 

От котельной №24 ул. М. Горького, 21а 

02.07.2018 

16.07.2018 

25 

От котельной №25 Рижский пр.,5а (крышная) 

28.05.2018г 

04.06.2018 

26 

От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 

21.05.2018 

04.06.2018 

27 

  От котельной №27 ул. Солнечная, 14 

28.05.2018 

09.06.2018 

28 

  От котельной №28 ул. Германа,34 

Окончание  

отопительного сезона 

Начало отопительного сезона 

29 

От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121 

Окончание отопительного сезона 

Начало отопительного сезона 

30 

От котельной №3 ООО «Газпром теплоэнерго Псков», ул. Яна Райниса, 58 

 

21.05.2018 

03.06.2018 

 

ЦТП 

 

 

 

От котельной №1 Гаражный пр.12;  

кот. №20 Гаражный пр.5 

 

 

1 

ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а 

06.08.2018 

20.08.2018 

2 

ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а 

06.08.2018 

20.08.2018 

3 

ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 

06.08.2018 

20.08.2018 

4 

ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 

06.08.2018 

20.08.2018 

5 

ЦТП 1-5 Коммунальная, 48 

06.08.2018 

20.08.2018 

6 

ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 

06.08.2018 

20.08.2018 

7 

ЦТП 1-7 Западная, 3 

06.08.2018 

20.08.2018 

8 

ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б 

06.08.2018 

20.08.2018 

9 

ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 

06.08.2018 

20.08.2018 

10 

ЦТП 1-10 Западная, 8 

06.08.2018 

20.08.2018 

11 

ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69 

06.08.2018 

20.08.2018 

12 

ЦТП 1-12 Западная, 4 

06.08.2018 

20.08.2018 

13 

ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10 

06.08.2018 

20.08.2018 

14 

ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а 

06.08.2018 

20.08.2018 

15 

ЦТП 1-15 Байкова, 4 

06.08.2018 

20.08.2018 

16 

ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 

06.08.2018 

20.08.2018 

17 

ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49 

06.08.2018 

20.08.2018 

 

От котельной №18 ул. Маргелова, 2км 

 

 

18 

ЦТП 2-17 Космическая, 6а 

06.08.2018 

20.08.2018 

 

От котельной №12 ул. Конная, 8а 

 

 

19 

ЦТП 2-4 М. Горького, 57 

24.07.2018 

07.08.2018 

20 

ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 

24.07.2018 

07.08.2018 

21 

ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 

24.07.2018 

07.08.2018 

22 

ЦТП 2-10 Петровская, 49 

24.07.2018 

07.08.2018 

23 

ЦТП 2-11-И М. Горького, 35 

24.07.2018 

07.08.2018 

24 

ЦТП 2-12 Конная, 6 

24.07.2018 

07.08.2018 

25 

ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а 

24.07.2018 

07.08.2018 

26 

ЦТП 2-19-И Лагерная, 3 

24.07.2018 

07.08.2018 

27 

ЦТП 2-20 Малясова, 2 

24.07.2018 

07.08.2018 

28 

ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 

24.07.2018 

07.08.2018 

 

От котельной №3 ул.Рижский пр-т., 43а кот.№17 ул. Комунальная,22б 

 

 

29 

ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 

02.07.2018 

16.07.2018 

30 

ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31 

02.07.2018 

16.07.2018 

 

От котельной  №5 ул.Чехова, 4а 

 

 

31 

ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 

24.07.2018 

07.08.2018 

32 

ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 

24.07.2018 

07.08.2018 

 

От котельной №13 ул.Народная, 33 

 

 

33 

ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68 

24.07.2018 

07.08.2018 

34 

ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 

24.07.2018 

07.08.2018 

35 

ЦТП 2-5 Рижский пр-т., 22 

24.07.2018 

07.08.2018 

36 

ЦТП 2-6 Народная, 18 

24.07.2018 

07.08.2018 

37 

ЦТП 2-7 Народная, 53 

24.07.2018 

07.08.2018 

 

От котельной №10 ул. Ижорского батальона 24 

 

 

38 

ЦТП 1-17 Алехина, 1 

21.05.2018 

04.06.2018 

39 

ЦТП 1-18 Алехина, 24 

21.05.2018 

04.06.2018 

40 

ЦТП 1-20 Ижорского бат., 6б 

21.05.2018 

04.06.2018 

 

От котельной №2 ул.Яна Райниса,53 

 

 

41 

ЦТП 2-18 Я. Райниса, 48 

02.07.2018 

16.07.2018 

 

От котельной №23 ул.Волкова, 3 

 

 

42 

ЦТП 3-16 Школьная, 7 

02.07.2018 

16.07.2018 

43 

ЦТП 3-27-И Школьная, 2 

02.07.2018 

16.07.2018 

44 

ЦТП 3-28-И Волкова, 3 

02.07.2018 

16.07.2018 

 

От котельной №7  ул. Сов. армии,54 

 

 

45 

ЦТП 4-5 ул. Советской Армии, 54 

02.07.2018 

16.07.2018 

46 

ЦТП 4-19-И ул. Советской Армии, 49 

02.07.2018 

16.07.2018 

 

От котельной №9 ул.Инженерная,3 

 

 

47 

ЦТП 3-1 Инженерная, 8 

18.06.2018 

02.07.2018 

48 

ЦТП 3-2 Инженерная, 9а 

18.06.2018 

02.07.2018 

49 

ЦТП 3-3 Инженерная, 13 

18.06.2018 

02.07.2018 

50 

ЦТП 3-4 Инженерная, 21 

18.06.2018 

02.07.2018 

51 

ЦТП 3-5 Инженерная, 25 

18.06.2018 

02.07.2018 

52 

ЦТП 3-6 Инженерная, 62 

18.06.2018 

02.07.2018 

53 

ЦТП 3-7 Инженерная, 90 

18.06.2018 

02.07.2018 

54 

ЦТП 3-8 Алтаева, 9 

18.06.2018 

02.07.2018 

55 

ЦТП 3-9 Новосёлов, 17 

18.06.2018 

02.07.2018 

56 

ЦТП 3-10 Новосёлов, 32 

18.06.2018 

02.07.2018 

57 

ЦТП 3-11 Звёздная, 7 

18.06.2018 

02.07.2018 

58 

ЦТП 3-12 Звёздная, 11 

18.06.2018 

02.07.2018 

59 

ЦТП 3-13 Труда, 53 

18.06.2018 

02.07.2018 

60 

ЦТП 3-14 Труда, 55 

18.06.2018 

02.07.2018 

61 

ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 

18.06.2018 

02.07.2018 

62 

ЦТП 3-17 Инженерная, 16 

18.06.2018 

02.07.2018 

63 

ЦТП 3- 18 Гдовская, 6 

18.06.2018 

02.07.2018 

64 

ЦТП 3-19 Труда, 24 

18.06.2018 

02.07.2018 

65 

ЦТП 3-20 Труда, 28 

18.06.2018 

02.07.2018 

66 

ЦТП 3-21-И Текстильная, 18 

18.06.2018 

02.07.2018 

67 

ЦТП 3-22-И Алтаева, 2 

18.06.2018 

02.07.2018 

68 

ЦТП 3-23-И Инженерная, 70 

18.06.2018 

02.07.2018 

69 

ЦТП 3-24-И Сиреневый бул., 5 

18.06.2018 

02.07.2018 

70 

ЦТП 3-25 Алтаева, 6 

18.06.2018 

02.07.2018 

71 

ЦТП 4-1 Бастионная, 13 

18.06.2018 

02.07.2018 

72 

ЦТП 4-2 Бастионная, 17 

18.06.2018 

02.07.2018 

73 

ЦТП 4-3 Советская, 55 

18.06.2018 

02.07.2018 

74 

ЦТП 4-4 Октябрьский, 23 

18.06.2018 

02.07.2018 

75 

ЦТП 4-6 Стахановская, 8 

18.06.2018 

02.07.2018 

76 

ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23 

18.06.2018 

02.07.2018 

77 

ЦТП 4-8 Гагарина, 5а 

18.06.2018 

02.07.2018 

78 

ЦТП 4-10 Советская, 42а 

18.06.2018 

02.07.2018 

79 

ЦТП 4-11 Гражданская, 2а 

18.06.2018 

02.07.2018 

80 

ЦТП 4-12 Л. Толстого, 42 

18.06.2018 

02.07.2018 

81 

ЦТП 4-13 Ленина, 15 

18.06.2018 

02.07.2018 

82 

ЦТП 4-14 Плехановский, 67 

18.06.2018 

02.07.2018 

83 

ЦТП 4-15-И Некрасова, 45 

18.06.2018 

02.07.2018 

84 

ЦТП 4-16-И Новгородская, 8а 

18.06.2018 

02.07.2018 

85 

ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б 

18.06.2018 

02.07.2018 

86 

ЦТП 4-18 Новгородская, 28 

18.06.2018 

02.07.2018 

87 

ЦТП 4-20-И Н. Васильева, 83а 

18.06.2018 

02.07.2018 

88 

ЦТП 4-21-И Свердлова, 40 

18.06.2018 

02.07.2018 

89 

ЦТП 4-22-И Свердлова, 56 

18.06.2018 

02.07.2018 

90 

ЦТП 4-23 Плехановский, 75 

18.06.2018 

02.07.2018 

91 

ЦТП 4-27-И Заводская, 4 

18.06.2018 

02.07.2018 

92 

ЦТП 4-28-И Свердлова, 46 

18.06.2018 

02.07.2018 

 

От котельной №27 ул. Солнечная, 14  

 

 

93 

ЦТП 4-9 Поселочная, 15 

28.05.2018 

09.06.2018 

 

От котельной №15 Ленинградское шоссе.,11б 

 

 

94 

ЦТП 4-24-И Ленинградское ш., 24 

18.06.2018 

02.07.2018 

95 

ЦТП 4-25-И Лесная, 11 

18.06.2018 

02.07.2018 

96 

ЦТП 4-26-И Харченко, 31 

18.06.2018 

02.07.2018 

 

От котельной№24 ул. М. Горького, 21а 

 

 

97 

ЦТП 2-22 Рижский пр.27 

02.07.2018 

16.07.2018 

 

От котельной №22 ул. Первомайская, 43 

 

 

98 

ЦТП 3-26 Первомайская, 43 

02.07.2018 

16.07.2018 
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