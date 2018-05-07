Обнародован график отключения горячей воды в Пскове на 2018 год

14 мая стартуют работы по ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, на две недели, то есть до 28 мая, без горячей воды в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей останутся псковичи в «Крестах» (котельная №11) и с 14 по 18 мая жители по улице Коммунальная (котельная №14).

В домах на Ленинградском шоссе (котельная №4), улицах Пригородная (котельная №6), Экипажа Гудина (котельная №21), Германа (котельная №28) и Л. Поземского (котельная ГППО «Псковпассажиравтотранс») подача горячей воды была отключена с окончанием отопительного сезона в Пскове, и возобновится с началом отопительного сезона осенью.

Последние плановые отключения горячей воды в городе будут проведены в августе, с 6 по 20 августа. Исключением являются дома по улице Коммунальной, здесь планируется повторное отключение с 6 по 14 сентября.