Обнародован график отключения горячей воды в Пскове на 2018 год

|
|
Тепловые сети
|
|
|
1
|
От котельной №1 Гаражный пр.12;
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
2
|
От котельной №2 ул. Я.Райниса.53
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
3
|
От котельной №3 Рижский пр-т., 43а
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
4
|
От котельной №4 Ленинградское шоссе, 49
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
5
|
От котельной №5 ул. Чехова, 4а
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
6
|
От котельной №6 ул. Пригородная, 9
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
7
|
От котельной №7 ул. Сов. армии,54
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
8
|
От котельной №8 ул. Боровая,26а
|
09.07.2018
|
20.07.2018
|
9
|
От котельной №9 ул. Инженерная,3
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
10
|
От котельной №10 ул. Ижорского бат.24
|
21.05.2018
|
04.06.2018
|
11
|
От котельной №11 В. городок «Кресты»,129а
|
14.05.2018
|
28.05.2018
|
12
|
От котельной №12 ул. Конная, 8а
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
13
|
От котельной №13 ул. Народная, 33
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
14
|
От котельной №14 ул. Коммунальная,23 1. 2.
|
14.05.2018
|
18.05.2018
|
10.09.2018
|
14.09.2018
|
15
|
От котельной №15 Ленинградское шоссе,11б
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
16
|
От котельной №16 "ПРБ" Ленинградское шоссе,65
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
17
|
От котельной №17 ул. Коммунальная, 22б
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
18
|
От котельной №18 ул. Маргелова, 2км
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
19
|
От котельной №19 ул. Л. Поземского, 63
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
20
|
От котельной №20 Гаражный пр.5
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
21
|
От котельной №21 ул. Экипажа Гудина,2
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
22
|
От котельной №22 ул. Первомайская, 43
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
23
|
От котельной №23 ул. Волкова, 3
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
24
|
От котельной №24 ул. М. Горького, 21а
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
25
|
От котельной №25 Рижский пр.,5а (крышная)
|
28.05.2018г
|
04.06.2018
|
26
|
От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124
|
21.05.2018
|
04.06.2018
|
27
|
От котельной №27 ул. Солнечная, 14
|
28.05.2018
|
09.06.2018
|
28
|
От котельной №28 ул. Германа,34
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
29
|
От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121
|
Окончание отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
30
|
От котельной №3 ООО «Газпром теплоэнерго Псков», ул. Яна Райниса, 58
|
21.05.2018
|
03.06.2018
|
|
ЦТП
|
|
|
|
От котельной №1 Гаражный пр.12;
кот. №20 Гаражный пр.5
|
|
|
1
|
ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
2
|
ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
3
|
ЦТП 1-3 Коммунальная, 67
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
4
|
ЦТП 1-4 Коммунальная, 77
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
5
|
ЦТП 1-5 Коммунальная, 48
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
6
|
ЦТП 1-6 Юбилейная, 62
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
7
|
ЦТП 1-7 Западная, 3
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
8
|
ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
9
|
ЦТП 1-9 Юбилейная, 89
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
10
|
ЦТП 1-10 Западная, 8
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
11
|
ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
12
|
ЦТП 1-12 Западная, 4
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
13
|
ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
14
|
ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
15
|
ЦТП 1-15 Байкова, 4
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
16
|
ЦТП 1-19 Юбилейная, 34
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
17
|
ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
|
От котельной №18 ул. Маргелова, 2км
|
|
|
18
|
ЦТП 2-17 Космическая, 6а
|
06.08.2018
|
20.08.2018
|
|
От котельной №12 ул. Конная, 8а
|
|
|
19
|
ЦТП 2-4 М. Горького, 57
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
20
|
ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
21
|
ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
22
|
ЦТП 2-10 Петровская, 49
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
23
|
ЦТП 2-11-И М. Горького, 35
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
24
|
ЦТП 2-12 Конная, 6
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
25
|
ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
26
|
ЦТП 2-19-И Лагерная, 3
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
27
|
ЦТП 2-20 Малясова, 2
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
28
|
ЦТП 2-21 Красноармейская, 26
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
|
От котельной №3 ул.Рижский пр-т., 43а кот.№17 ул. Комунальная,22б
|
|
|
29
|
ЦТП 1-16 Коммунальная, 25
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
30
|
ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
|
От котельной №5 ул.Чехова, 4а
|
|
|
31
|
ЦТП 2-14 Госпитальная, 15
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
32
|
ЦТП 2-15 Госпитальная, 17
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
|
От котельной №13 ул.Народная, 33
|
|
|
33
|
ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
34
|
ЦТП 2-3 Юбилейная, 65
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
35
|
ЦТП 2-5 Рижский пр-т., 22
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
36
|
ЦТП 2-6 Народная, 18
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
37
|
ЦТП 2-7 Народная, 53
|
24.07.2018
|
07.08.2018
|
|
От котельной №10 ул. Ижорского батальона 24
|
|
|
38
|
ЦТП 1-17 Алехина, 1
|
21.05.2018
|
04.06.2018
|
39
|
ЦТП 1-18 Алехина, 24
|
21.05.2018
|
04.06.2018
|
40
|
ЦТП 1-20 Ижорского бат., 6б
|
21.05.2018
|
04.06.2018
|
|
От котельной №2 ул.Яна Райниса,53
|
|
|
41
|
ЦТП 2-18 Я. Райниса, 48
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
|
От котельной №23 ул.Волкова, 3
|
|
|
42
|
ЦТП 3-16 Школьная, 7
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
43
|
ЦТП 3-27-И Школьная, 2
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
44
|
ЦТП 3-28-И Волкова, 3
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
|
От котельной №7 ул. Сов. армии,54
|
|
|
45
|
ЦТП 4-5 ул. Советской Армии, 54
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
46
|
ЦТП 4-19-И ул. Советской Армии, 49
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
|
От котельной №9 ул.Инженерная,3
|
|
|
47
|
ЦТП 3-1 Инженерная, 8
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
48
|
ЦТП 3-2 Инженерная, 9а
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
49
|
ЦТП 3-3 Инженерная, 13
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
50
|
ЦТП 3-4 Инженерная, 21
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
51
|
ЦТП 3-5 Инженерная, 25
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
52
|
ЦТП 3-6 Инженерная, 62
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
53
|
ЦТП 3-7 Инженерная, 90
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
54
|
ЦТП 3-8 Алтаева, 9
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
55
|
ЦТП 3-9 Новосёлов, 17
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
56
|
ЦТП 3-10 Новосёлов, 32
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
57
|
ЦТП 3-11 Звёздная, 7
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
58
|
ЦТП 3-12 Звёздная, 11
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
59
|
ЦТП 3-13 Труда, 53
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
60
|
ЦТП 3-14 Труда, 55
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
61
|
ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
62
|
ЦТП 3-17 Инженерная, 16
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
63
|
ЦТП 3- 18 Гдовская, 6
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
64
|
ЦТП 3-19 Труда, 24
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
65
|
ЦТП 3-20 Труда, 28
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
66
|
ЦТП 3-21-И Текстильная, 18
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
67
|
ЦТП 3-22-И Алтаева, 2
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
68
|
ЦТП 3-23-И Инженерная, 70
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
69
|
ЦТП 3-24-И Сиреневый бул., 5
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
70
|
ЦТП 3-25 Алтаева, 6
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
71
|
ЦТП 4-1 Бастионная, 13
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
72
|
ЦТП 4-2 Бастионная, 17
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
73
|
ЦТП 4-3 Советская, 55
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
74
|
ЦТП 4-4 Октябрьский, 23
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
75
|
ЦТП 4-6 Стахановская, 8
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
76
|
ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
77
|
ЦТП 4-8 Гагарина, 5а
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
78
|
ЦТП 4-10 Советская, 42а
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
79
|
ЦТП 4-11 Гражданская, 2а
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
80
|
ЦТП 4-12 Л. Толстого, 42
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
81
|
ЦТП 4-13 Ленина, 15
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
82
|
ЦТП 4-14 Плехановский, 67
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
83
|
ЦТП 4-15-И Некрасова, 45
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
84
|
ЦТП 4-16-И Новгородская, 8а
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
85
|
ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
86
|
ЦТП 4-18 Новгородская, 28
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
87
|
ЦТП 4-20-И Н. Васильева, 83а
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
88
|
ЦТП 4-21-И Свердлова, 40
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
89
|
ЦТП 4-22-И Свердлова, 56
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
90
|
ЦТП 4-23 Плехановский, 75
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
91
|
ЦТП 4-27-И Заводская, 4
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
92
|
ЦТП 4-28-И Свердлова, 46
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
|
От котельной №27 ул. Солнечная, 14
|
|
|
93
|
ЦТП 4-9 Поселочная, 15
|
28.05.2018
|
09.06.2018
|
|
От котельной №15 Ленинградское шоссе.,11б
|
|
|
94
|
ЦТП 4-24-И Ленинградское ш., 24
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
95
|
ЦТП 4-25-И Лесная, 11
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
96
|
ЦТП 4-26-И Харченко, 31
|
18.06.2018
|
02.07.2018
|
|
От котельной№24 ул. М. Горького, 21а
|
|
|
97
|
ЦТП 2-22 Рижский пр.27
|
02.07.2018
|
16.07.2018
|
|
От котельной №22 ул. Первомайская, 43
|
|
|
98
|
ЦТП 3-26 Первомайская, 43
|
02.07.2018
|
16.07.2018