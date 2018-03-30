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Общество

Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове демонтируют

30 марта 2018 года, 13:21

Из-за прибывающей воды в реке инсталляцию «Россия начинается здесь», которая размещена на набережной Великой, временно демонтируют. Об этом «Псковской правде» сообщил источник в администрации города Пскова.

Световую инсталляцию считают неофициальным слоганом Псковской области
Буквы демонтированного слогана почистят, приведут в порядок и вернут на место, когда уровень воды придет в норму.

Напомним, инсталляция «Россия начинается здесь» появилась на набережной Пскова благодаря спонсорам. Буквы выдержаны в стилистике надписи на гостинице «Россия».

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