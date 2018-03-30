Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове демонтируют

Из-за прибывающей воды в реке инсталляцию «Россия начинается здесь», которая размещена на набережной Великой, временно демонтируют. Об этом «Псковской правде» сообщил источник в администрации города Пскова.
Из-за прибывающей воды в реке инсталляцию «Россия начинается здесь», которая размещена на набережной Великой, временно демонтируют. Об этом «Псковской правде» сообщил источник в администрации города Пскова.
Напомним, инсталляция «Россия начинается здесь» появилась на набережной Пскова благодаря спонсорам. Буквы выдержаны в стилистике надписи на гостинице «Россия».