Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Прощание с Евгением Вагиным состоится в храме Александра Невского 6 февраля

5 февраля 2018 года, 13:50

Прощание c псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится 6 февраля в 11:00 в Храме св. Александра Невского (Псков, ул. Мирная, 1).

В 12:00 гроб привезут к Псковскому государственному музею-заповеднику (Псков, ул. Некрасова, 7).

Погребение пройдет на Мироносицком кладбище (Псков, ул. Коммунальная, 13) около 13:00.

Напомним, что Евгений Вагин трагически погиб в ночь на 3 февраля.

Родился 4 июня 1959 года в городе Пскове. Закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимается с 1988 года. Неоценимую поддержку и влияние на творчество Евгения Вагина, в первые годы, оказал кузнец и художник Смирнов Сергей. Принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года является организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почётный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреат премии «Народное Признание» в номинации «Инициатива». «Народный мастер» Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Небольшой снег и 10-градусный мороз ожидаются в Пскове 6 февраля
Карантин в Пскове распространился ещё на 5 школ
Лже-сотрудник банка украл с карты псковички более 100 тысяч рублей
Как проголосовать не по прописке: 11 вопросов о выборах президента
Брак в подписях за Бабурина, Титова и Явлинского не превысил 5%
Евгений Вагин будет похоронен на Мироносицком кладбище
На базу «Юность» съезжаются участники Всероссийских соревнований по биатлону
Кузнечный двор в Пскове закрывают до июня 2019 года
Женщина погибла от рук собутыльника в Локнянском районе

Комментарии

Авторизация
Я
17:42 05.02.2018

Реклама свадьбы тут очень уместно

СЮЖЕТЫ

Ушёл из жизни Евгений Вагин
В ночь с пятницы на субботу 3 февраля трагически ушел из жизни кузнец, художник-реставратор, замечательный человек Евгений Вагин. Похороны пройдут во вторник, 6 февраля.
Небожитель
Неопубликованное интервью Евгения Вагина превратилось в его творческое завещание с мечтами о кованой часовне, кузнечной школе выходного дня и выставочном зале с русской кухней
Евгений Вагин будет похоронен на Мироносицком кладбище
Прощание с Евгением Вагиным состоится в храме Александра Невского 6 февраля
Кузнечный двор в Пскове закрывают до июня 2019 года

Посмотреть весь сюжет

Общество
5 февраля 17:05

Небожитель

Неопубликованное интервью Евгения Вагина превратилось в его творческое завещание с мечтами о кованой часовне, кузнечной школе выходного дня и выставочном зале с русской кухней

Общество
1 февраля 18:05

«Папа упал по пути на работу»

Великолучанка рассказала о выживании в самую страшную зиму в блокадном Ленинграде

Общество
1 февраля 15:13

Не мы зло

В Порховском районе 30 семей, переселившихся из мегаполисов, оказались на своей земле заложниками смены законодательства