Прощание с Евгением Вагиным состоится в храме Александра Невского 6 февраля

Прощание c псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится 6 февраля в 11:00 в Храме св. Александра Невского (Псков, ул. Мирная, 1).

В 12:00 гроб привезут к Псковскому государственному музею-заповеднику (Псков, ул. Некрасова, 7).

Погребение пройдет на Мироносицком кладбище (Псков, ул. Коммунальная, 13) около 13:00.

Напомним, что Евгений Вагин трагически погиб в ночь на 3 февраля.

Родился 4 июня 1959 года в городе Пскове. Закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимается с 1988 года. Неоценимую поддержку и влияние на творчество Евгения Вагина, в первые годы, оказал кузнец и художник Смирнов Сергей. Принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года является организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почётный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреат премии «Народное Признание» в номинации «Инициатива». «Народный мастер» Псковской области.