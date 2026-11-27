Снять короткое видео о фестивале и выиграть поездку в Михайловское – такое предложение сделал музей-заповедник А.С. Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Конкурс «Пушкин. Михайловское. В кадре. Вы снимаете – мы дарим путешествие!» приурочен к V Фестивалю анимации и литературы. Победителя ждет сертификат на сутки бесплатного проживания для двоих в гостевом доме рядом с мемориальной усадьбой поэта и бесплатное посещение дома-музея Пушкина в Михайловском.

Ролик, в частности, должен быть не короче 30 секунд и не длиннее минуты. Его нужно опубликовать на своей открытой странице в социальной сети «ВКонтакте», обязательно отметив в посте официальное сообщество Пушкинского Заповедника.

Это обязательное условие, чтобы работу увидели и включили в число конкурсантов.

Подробные условия можно найти на официальном сайте музея-заповедника или в сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что V Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» откроется уже на следующей неделе, 4 декабря.