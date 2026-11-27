Отказ от еды после шести вечера и интервальное голодание могут навредить пищеварению – об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Стадник в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове, сообщает ПАИ.

По словам специалиста, время ужина нужно подбирать индивидуально, ориентируясь на режим сна. Елена Стадник отметила, что, если человек ложится поздно, долгий перерыв в еде не имеет смысла: желудочно-кишечный тракт продолжает работать, вырабатываются ферменты, которые раздражают слизистые.

Оптимально поесть за два-три часа до сна. Врач также высказалась против интервального голодания: длительные перерывы могут привести к застою желчи.

В праздники, добавила гостья радиоэфира, люди часто заменяют привычную еду салатами с майонезом и алкоголем, что становится стрессом для организма.

Тем, у кого есть наследственная предрасположенность к заболеваниям ЖКТ, гастроэнтеролог рекомендовала внимательнее следить за здоровьем, проходить обследования и придерживаться здорового образа жизни.