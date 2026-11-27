Житель Пскова отправится на 8 лет и 1 месяц в колонию строгого режима – его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и хранении патронов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как отметили в ведомстве, мужчина был курьером-закладчиком интернет-магазина, торгующего наркотиками. В конце лета прошлого года он получил координаты тайника в Ленинградской области, забрал оттуда партию запрещенных веществ и собирался распространять их в Пскове и Псковском районе, но попал в руки полиции.

Еще одно преступление он совершил дома. На протяжении десяти лет пскович незаконно хранил патроны разного калибра для боевого и охотничьего оружия.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Мобильные телефоны, использовавшиеся при преступлении, конфискованы. Приговор еще не вступил в силу.