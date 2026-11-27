Ночной пожар в однокомнатной квартире на улице Гражданской в Пскове, по предварительным данным, стал результатом поджога. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Ночной пожар в однокомнатной квартире на улице Гражданской в Пскове, по предварительным данным, стал результатом поджога. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Сообщение о возгорании поступило в 03:52. Огонь повредил пластиковую оконную раму и остекление в квартире многоквартирного дома. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы специализированной техники.
Всего за дежурные сутки в регионе зарегистрировали два техногенных пожара.
Второй произошел в 17:32 в Великих Луках – загорелась баня на улице 3 Ударной Армии. Огнем повреждено парильное помещение, оно было закопчено.
Предположительно, причиной стало отсутствие или несоответствие отступок дымовой трубы до конструкции здания. Хозяйственную постройку удалось спасти. На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы спецтехники.