Ночной пожар в однокомнатной квартире на улице Гражданской в Пскове, по предварительным данным, стал результатом поджога. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 03:52. Огонь повредил пластиковую оконную раму и остекление в квартире многоквартирного дома. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы специализированной техники.

Всего за дежурные сутки в регионе зарегистрировали два техногенных пожара.