Более 300 раз выезжали росгвардейцы по сигналам «Тревога» на охраняемые объекты Псковской области на прошлой неделе, с 19 по 25 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

За административные правонарушения задержали 19 граждан. Один из случаев произошел в Пскове: мужчина 54 лет, находясь в состоянии опьянения, нарушил ПДД. Наряд группы задержания вневедомственной охраны оперативно сработал и передал нарушителя сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве подчеркнули, что охрана имущества граждан и организаций ведется круглосуточно, а оперативное реагирование на тревожные сигналы и слаженные действия личного состава обеспечивают высокий уровень безопасности на объектах.

Сейчас под централизованной охраной подразделений находятся 3158 объектов, 2394 места хранения имущества граждан и около 100 транспортных средств.