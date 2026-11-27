От оверлока до надувных лодок – таким оказался ассортимент похищенного у троих жителей Великих Лук, которых Великолукский городской суд признал виновными в серии краж. Ущерб по эпизодам превышал 189 тысячи и 316 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Злоумышленники побывали в магазинах, мастерских, гаражах и дачных домах. Из магазина вынесли сотни пачек сигарет, десятки бутылок водки и коньяка, шампанское, зажигалки и коробки конфет. Из мастерской – оверлок и мобильный телефон, из гаражей – сварочные аппараты, электроинструменты, лодки и лодочный мотор, а в одном эпизоде даже четыре автомобильные покрышки.

Самым крупным стал ущерб от кражи в гараже местного жителя: две надувные лодки, лодочный мотор, бензобур, электропилы, перфораторы, дрели и десятки других инструментов на общую сумму свыше 316 тысяч рублей.

Суд назначил каждому наказание и постановил взыскать ущерб солидарно. Часть имущества вернули потерпевшим, поэтому сумма взыскания составила 163 тысячи рублей. Исполнительный документ поступил приставам Великих Лук.

Должника уведомили о производстве, ограничили в выезде за границу, арестовали его банковские счета, запретили регистрационные действия с недвижимостью и транспортом, вынесли исполнительский сбор и ограничили в специальном праве.

После этого мужчина оплатил задолженность онлайн.