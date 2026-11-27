14 тысяч гостей – таков итог работы выставки «Совсем не тот Плюшкин» в Псковском музее-заповеднике. Юбилейный проект открылся в конце мая и закрылся 26 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в учреждении культуры.



В выставочном зале Картинной галереи в Пскове впервые были собраны свыше 600 различных артефактов из коллекции Федора Михайловича Плюшкина. Предметы приехали из ведущих музеев и архивов страны – Государственного исторического музея, Музея истории религии, Новгородского музея-заповедника, Государственного архива Псковской области, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и Института русской литературы РАН. Зрители увидели практически все виды коллекционирования: фарфор и мебель, редкие книги и иконы, костюмы народов России и мира, оружие, медали, нумизматику, масонские предметы и копии фотографий Плюшкинского музея.