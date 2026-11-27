14 тысяч гостей – таков итог работы выставки «Совсем не тот Плюшкин» в Псковском музее-заповеднике. Юбилейный проект открылся в конце мая и закрылся 26 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в учреждении культуры.
14 тысяч гостей – таков итог работы выставки «Совсем не тот Плюшкин» в Псковском музее-заповеднике. Юбилейный проект открылся в конце мая и закрылся 26 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в учреждении культуры.
В выставочном зале Картинной галереи в Пскове впервые были собраны свыше 600 различных артефактов из коллекции Федора Михайловича Плюшкина.
Предметы приехали из ведущих музеев и архивов страны – Государственного исторического музея, Музея истории религии, Новгородского музея-заповедника, Государственного архива Псковской области, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и Института русской литературы РАН.
Зрители увидели практически все виды коллекционирования: фарфор и мебель, редкие книги и иконы, костюмы народов России и мира, оружие, медали, нумизматику, масонские предметы и копии фотографий Плюшкинского музея.
Хронология экспозиции охватила две тысячи лет – с I по XX век.
Музей поблагодарил партнеров, благодаря которым 600 вещей оказались в одном зале, гостей – за визиты, компании близких и возвращения, и коллег, монтировавших выставку, проводивших экскурсии и работавших с посетителями до последнего дня.