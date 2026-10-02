Врип главы Пскова Стармолотов провел первое совещание с заместителями

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов собрал заместителей на первую рабочую встречу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Разговор шел о том, как будет строиться работа администрации, кто за что отвечает и в чем специфика городских ведомств. Отдельно участники рабочей встречи остановились на вопросах, которые нельзя откладывать. Ключевые задачи определили с оглядкой на курс, который задал прежний глава – Борис Елкин.

Главное – сохранить преемственность и не сбавлять обороты по текущим показателям.

Кадровых перестановок ни в руководящем составе органа местного самоуправления, ни среди начальников подразделений не планируется.

«Так как приближается конец 2026 года, мы будем усиленно работать в том же направлении, что и раньше, не сбавляя темпов, и с целью завершить всё успешно и в срок», – подчеркнул в пресс-службе городской администрации.