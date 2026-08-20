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Политика / Выборы

Почти 26 тысяч жителей Псковской области подали заявки на ДЭГ

20 августа 2026 года, 14:21

По состоянию на утро четверга, 20 августа, в Псковской области зарегистрировано почти 26 тысяч заявлений от граждан, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом «Псковской правде» сообщили в облизбиркоме.

Почти 26 тысяч жителей Псковской области подали заявки на ДЭГ

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Кроме того, 705 человек подали заявления в рамках механизма «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, если в дни выборов человек будет вдали от своего избирательного участка или дома.

Напомним, выборы в регионе пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Жителям Псковской области предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ, регионального Законодательного Собрания, а также дополнительно выбрать депутатов в трёх муниципальных округах – Псковском, Невельском и Новоржевском.

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