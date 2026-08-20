Александр Сорокин проверил ремонт Локнянской школы

Министр образования Псковской области Александр Сорокин лично проинспектировал ход капитального ремонта в Локнянской средней общеобразовательной школе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас подрядчик выполняет широкий спектр работ: заливку полов, замену системы отопления, монтаж гидроизоляции, электромонтаж и прокладку слаботочных сетей. Также специалисты устанавливают кабель-каналы и сооружают опалубку для цокольного этажа.

В министерстве отметили, что в процессе проверки были выявлены определённые сложности. На этапе выполнения черновых работ обнаружились скрытые дефекты, которые не были видны на начальной стадии. Эти проблемы потребуют допвнимания и, вероятно, повлияют на график выполнения отдельных этапов.