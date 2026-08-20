С 21 августа для транспорта будет перекрыт участок улицы Некрасова в Пскове

Временные ограничения движения транспортных средств вводятся с пятницы, 21 августа, на участке улице Некрасова в Пскове в связи с проведением ремонтных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы затронут отрезок от улицы Карла Маркса до улицы Воровского. В течение двух дней, 21 и 22 августа, с 08:00 до 20:00 проезд по участку будет полностью перекрыт.

В период же с 24 августа по 24 сентября на указанном отрезке будет организовано одностороннее движение – в направлении от улицы Карла Маркса к улице Воровского.

Для объезда рекомендовано использовать улицы Гоголя и Красных Партизан.

«Просим вас заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.