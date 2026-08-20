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Спорт

Проект лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в Пскове разработан

20 августа 2026 года, 09:17

Проект лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в Пскове разработан, однако его реализация откладывается из-за высокой стоимости и отсутствия федерального финансирования. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» сообщил замглавы администрации города Виталий Сухинский.

Проект лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в Пскове разработан

Фото: pxhere.com

По словам чиновника, проектная документация уже подготовлена. Объект планируется разместить рядом с псковским аэропортом на улице Советской Армии. Однако ориентировочная стоимость строительства составляет около 1 миллиарда рублей – сумма, которую, по мнению Виталия Сухинского, в текущих условиях не потянет ни федеральный, ни региональный, ни муниципальный бюджет.

«Это сейчас неподъёмная сумма для любого бюджета, – заяви замглавы. – Наверное, не совсем то время, когда можно такие средства тратить на такие объекты».

От идеи администрация не отказывается. В качестве возможного решения рассматривается вариант поэтапной реализации проекта – разбивка на более мелкие и менее затратные части. Это позволит в будущем подавать заявки на участие в различных федеральных программах по мере появления подходящих конкурсов.

«Проект необходим. Мы с ним будем подавать заявки. Может быть, разобьём его на более мелкие составляющие, – пояснил гость эфира. – Это реально сделать».

Напомним, проект предполагает создание на базе лыжероллерной трассы для соревнований, двухкилометровой трассы для начинающих, площадки для стрельбы из пневматического оружия, трибун на 200 зрителей, а также административно-бытового корпуса с раздевалками, душевыми и хостелом для спортсменов.

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