Отпускать 30 литров бензина и более порекомендуют псковским АЗС

Псковским АЗС будет рекомендовано увеличить отпуск бензина до 30 и более литров. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.
Псковским АЗС будет рекомендовано увеличить отпуск бензина до 30 и более литров. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.
«Этим решением хотим поддержать в первую очередь жителей отдалённых деревень, которые добираются до ближайшей заправки издалека и не могут это делать часто», – отметил глава региона.
Ранее стало известно, что в Псковской области наращиваются поставки бензина.