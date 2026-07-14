Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская область наращивает поставки бензина – Ведерников

14 июля 2026 года, 09:42

Псковская область наращивает поставки бензина. Одна из сетевых компаний увеличила объёмы в разы, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Псковская область наращивает поставки бензина – Ведерников

Фото: pxhere.com

«Но по сравнению с июнем, когда у нас не было таких проблем, продажи топлива уже взлетели на четверть, а сетевики отмечают дальнейшую динамику спроса», – заявил глава региона и добавил, что, в связи с этим, правила заправки по чётным и нечётным дням продолжают действовать.

В рамках заседания оперштаба поднимался также вопрос заправки в канистры для хозяйственных нужд. В результате мониторинга установлено, что обычно таким образом закупают дефицитный бензин АИ-95. По словам Михаила Ведерникова, возможно, скорректируем решение.

«Отдельно хочу отметить работу на АЗС наших дружинников и волонтёров. К ним присоединились региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов и представители спортивных федераций мотоциклетного спорта», – сказал Михаил Ведерников и поблагодарил тех, кто готов прийти на помощь.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами