Псковская область наращивает поставки бензина – Ведерников

Псковская область наращивает поставки бензина. Одна из сетевых компаний увеличила объёмы в разы, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Но по сравнению с июнем, когда у нас не было таких проблем, продажи топлива уже взлетели на четверть, а сетевики отмечают дальнейшую динамику спроса», – заявил глава региона и добавил, что, в связи с этим, правила заправки по чётным и нечётным дням продолжают действовать.

В рамках заседания оперштаба поднимался также вопрос заправки в канистры для хозяйственных нужд. В результате мониторинга установлено, что обычно таким образом закупают дефицитный бензин АИ-95. По словам Михаила Ведерникова, возможно, скорректируем решение.

«Отдельно хочу отметить работу на АЗС наших дружинников и волонтёров. К ним присоединились региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов и представители спортивных федераций мотоциклетного спорта», – сказал Михаил Ведерников и поблагодарил тех, кто готов прийти на помощь.