Блогер из Великих Лук принес извинения за скандальные видео с элементами насилия

20-летний блогер из Великих Лук Павел Лавров, публиковавший в социальных сетях ролики с демонстрацией агрессивного поведения по отношению к своей супруге, принес публичные извинения за свои действия. Соответствующее видео с его обращением опубликовала пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в ведомстве, сотрудники ОМВД по городу Великие Луки провели проверку в связи с широким общественным резонансом, вызванным роликами. В ходе беседы с полицейскими блогер пояснил, что снятый контент носил постановочный характер и создавался для привлечения внимания к аккаунту в медиа.

В своем обращении Лавров признал ошибки и выразил сожаление о случившемся. Он отметил, что у них с супругой не было цели добиваться масштабного распространения видео, и заявил, что принимает на себя полную ответственность за произошедшее.

«Мы с моей девушкой-супругой засняли видео, которое вызвало общественный резонанс. Мы хотим извиниться за эти действия, за то, что мы сделали так, что они были восприняты неправильно. И за все ошибки, которые привели к тому, что люди стали переживать и чувствовать это на себе. Мы не хотели этого допустить. У нас не было цели сделать, чтобы был настолько большой тираж», – подчеркнул блокер.

Лавров уточнил, что в его семье отсутствуют насилие, драки и скандалы.

Великолучанин в том числе заверил, что сильно переживает за свою супругу и не может допустить каких-либо насильственных действий в ее сторону, и добавил, что, как и любой мужчина, переживает за свою семью и детей, и принес «огромные, глубокие извинения» всем, кого затронула эта ситуация.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова назвала опубликованный блогерами контент пропагандой домашнего насилия, подчеркнув, что даже при постановочном характере роликов в них демонстрируются удары и унижение.