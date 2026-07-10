Псковский детский омбудсмен назвала видео семейной пары из Великих Лук пропагандой домашнего насилия

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова назвала видео молодых супругов Лавровых из Великих Лук, которые они публикуют в своих социальных сетях, пропагандой домашнего насилия. Об этом пишет ПАИ.

20-летний Павел Лавров уверен, что унижение и насилие учат и укрепляют семью. В интернете блогер публикует короткие ролики, в которых бьет жену с грудным ребенком на руках, унижает словесно и плюет ей в лицо. Свой поступок молодой человек объясняет «воспитанием», утверждая, что мужчина должен контролировать свою семью силой, поскольку из современных женщин необходимо «выбивать дерьмо», чтобы «слушались», иначе же они будут «спорить» и «перечить».

«Идёт пропаганда домашнего насилия, даже если это постановка. Роскомнадзор должен отработать этот вопрос и ограничить распространение подобного контента», – подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области.

Наталия Соколова отметила, что направила запросы в полицию, органы социальной защиты и Следственный комитет России. «К вопросу обязательно должны подключиться все уполномоченные органы, а так как, кроме насилия над женщиной, возможно, за кадром есть насилие по отношению к ребёнку, то письмо направлено и в Следственный комитет, и в соцзащиту», – обратила свое внимание омбудсмен.

Она в то числе уточнила, что на вечер четверга, 9 июля, получила 20 электронных обращений от граждан, которые попросили разобраться в происходящем. «Меня беспокоит, что подобный контент есть в открытом доступе и люди свободно его смотрят», – заключила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области.

Накануне сотрудники полиции уже провели проверку. Молодые люди пояснили, что их кадры постановочные. Между ними нет никаких реальных конфликтов. При этом в роликах, и с этим согласна Наталия Соколова, показано непосредственно домашнее насилие, поскольку удар остается ударом вне зависимости от того, постановка или нет.