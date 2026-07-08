В Псковской области рассматривают практику продажи бензина других регионов. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Волшебства» от копирования мер ждать не стоит, но мы проработаем возможность внедрения подобной системы с учётом наших местных особенностей», – прокомментировал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что специфика регионов не одинакова, что важно понимать.

Напомним, в Орловской области в настоящее время действует продажа топлива на АЗС по системе «чёт-нечёт». В нечетные дни разрешено заправляться автомобилям, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7, 9, в четные – 0, 2, 4, 6, 8.

Ранее глава региона сообщил, что для Псковской области в ближайшей перспективе могут быть увеличены объемы поставок топлива.