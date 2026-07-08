В Псковской области рассматривают практику продажи бензина других регионов. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Псковской области рассматривают практику продажи бензина других регионов. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, региональные власти изучают практику Орловской области.
Губернатор подчеркнул, что специфика регионов не одинакова, что важно понимать.
«Волшебства» от копирования мер ждать не стоит, но мы проработаем возможность внедрения подобной системы с учётом наших местных особенностей», – прокомментировал Михаил Ведерников.
Напомним, в Орловской области в настоящее время действует продажа топлива на АЗС по системе «чёт-нечёт». В нечетные дни разрешено заправляться автомобилям, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7, 9, в четные – 0, 2, 4, 6, 8.
Ранее глава региона сообщил, что для Псковской области в ближайшей перспективе могут быть увеличены объемы поставок топлива.