Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Объемы поставок топлива для Псковской области могут быть увеличены

8 июля 2026 года, 09:14

Объемы поставок топлива для Псковской области могут быть увеличены. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Объемы поставок топлива для Псковской области могут быть увеличены

ru.freepik.com

По его словам, ситуация с топливом в регионе лучше не становится.

В ходе командировки в Москву Михаил Ведерников встретился с федеральными коллегами и уточнил, что проблемы с бензином есть во многих регионах России.

«Наша ситуация не исключительная. <…> Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены», – подчеркнул губернатор.


Отдельно глава региона обратил внимание на то, что видит реакцию псковичей на решение автозаправочных станций перейти на режим работы с семи утра.

«Понимаю недовольство, но мера вынужденная. Без неё бензин заканчивался бы ещё до утра. Это решение позволяет распределить ресурс более равномерно», – пояснил он.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами