Объемы поставок топлива для Псковской области могут быть увеличены. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, ситуация с топливом в регионе лучше не становится.

В ходе командировки в Москву Михаил Ведерников встретился с федеральными коллегами и уточнил, что проблемы с бензином есть во многих регионах России.

«Наша ситуация не исключительная. <…> Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены», – подчеркнул губернатор.