Объемы поставок топлива для Псковской области могут быть увеличены. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.
Объемы поставок топлива для Псковской области могут быть увеличены. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, ситуация с топливом в регионе лучше не становится.
В ходе командировки в Москву Михаил Ведерников встретился с федеральными коллегами и уточнил, что проблемы с бензином есть во многих регионах России.
«Наша ситуация не исключительная. <…> Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены», – подчеркнул губернатор.
Отдельно глава региона обратил внимание на то, что видит реакцию псковичей на решение автозаправочных станций перейти на режим работы с семи утра.
«Понимаю недовольство, но мера вынужденная. Без неё бензин заканчивался бы ещё до утра. Это решение позволяет распределить ресурс более равномерно», – пояснил он.