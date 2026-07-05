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Общество

Ведерников о ситуации с бензином: «Ухудшения ситуации не произошло»

5 июля 2026 года, 14:06

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о текущей ситуации с топливом на псковских заправках. Сообщение опубликовано на его официальном канале на платформе MAX.

По данным главы региона, прошедший день оказался непростым: на большинстве автозаправок стояли очереди, а на некоторых из них бензин закончился ещё до полудня. Вместе с тем, поставки продолжаются в прежнем объеме, завоз топлива осуществляется на все АЗС.

Как отметил Ведерников, серьезного ухудшения положения не зафиксировано, хотя ожидалось, что на выходных ситуация может усугубиться.

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Также все проверочные закупки на заправках крупных компаний подтвердили возможность отпуска пяти литров топлива в канистры.

Глава региона заверил, что ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что для разрешения ситуации применяются меры как на региональном уровне, так и на федеральном. В частности, достигнуты договорённости с сетевыми АЗС по отпуску бензина. 

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