Ведерников о ситуации с бензином: «Ухудшения ситуации не произошло»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о текущей ситуации с топливом на псковских заправках. Сообщение опубликовано на его официальном канале на платформе MAX.

По данным главы региона, прошедший день оказался непростым: на большинстве автозаправок стояли очереди, а на некоторых из них бензин закончился ещё до полудня. Вместе с тем, поставки продолжаются в прежнем объеме, завоз топлива осуществляется на все АЗС.

Как отметил Ведерников, серьезного ухудшения положения не зафиксировано, хотя ожидалось, что на выходных ситуация может усугубиться.