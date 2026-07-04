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Общество

Михаил Ведерников: В Псковской области ажиотаж на топливо незначительно спал

4 июля 2026 года, 10:22

В Псковской области ажиотаж на топливо незначительно спал. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников: В Псковской области ажиотаж на топливо незначительно спал

Фото: pxhere.com

«Приходит много сообщений о том, что решение об отпуске пяти литров топлива в сертифицированные тары до заправок толком доведено не было. Люди простояли в очередях и получили отказ. Это неправомерно», – подчеркнул губернатор.

По его словам, вчера, 3 июля, ответственные за исполнение поручения руководители занимались этим вопросом. «Меня заверили, что с субботы отпуск будет разрешён на всех заправках «Сургутнефтегаз»», – отметил Михаил Ведерников и обратил внимание на то, что на части заправок изменения были оперативно учтены.

На некоторых сетях действует жестокая вертикальная структура – там ожидают официальных писем от головных офисов. Губернатор напомнил, что решение принято в ходе заседания регионального оперативного штаба, к исполнению оно обязательно. В случае, если со стороны автозаправочных станций не будет сдвигов, псковские власти начнут применять меры воздействия. «Ситуация для всех сложная, но это не повод так относиться к базовым потребностям людей», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время на территории Псковской области незначительно спал ажиотаж на топливо. Ряд автозаправочных станций, расположенных у трасс, отпускали топливо в течение дня без каких-либо особых очередей. Но были и исключения. В их числе, в частности, город Дно, где ранним утром зафиксировали очередь из 106 автомобилей. Также в ряде районов суточная норма бензина заканчивалась уже в первой половине дня. Среди них, например, Пыталово. Там топливо полностью разобрали к 9:30.

«Несмотря на некоторые положительные сдвиги, на выходных прогнозируем ухудшение ситуации. Сейчас дачный сезон. Большое количество людей, в основном, на личном транспорте, приедет из других регионов. Поэтому ожидаем, что топливо будет заканчиваться ещё быстрее, чем сейчас», – подытожил губернатор и призвал автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих выходных.

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