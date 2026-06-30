Три команды Псковской области завоевали серебро на Первенстве России по практической стрельбе

Серебряными призёрами стали сразу три команды региона. В серийном классе среди юношей и девушек с пневматическим пистолетом отличились Иван Зорин, Игорь Шиканов, Михаил Дмитриев и Тимофей Демидов. В стандартном классе с пневматическим карабином второе место заняли Варвара Огнева, Георгий Бондарь и Леонид Фёдоров. Ещё одно серебро в той же дисциплине, но уже в категории «юниоры и юниорки», завоевали Анастасия Алексеева, Даниил Андреев и Иван Калиц.

Михаил Ведерников поздравил молодых стрелков, пожелав им дальнейших успехов. Он также отметил, что участники недавних майских соревнований в Пскове оставили положительные отзывы, и подчеркнул значимость обратной связи от профессионального сообщества.

«Благодарю президента Федерации практической стрельбы России Михаила Гущина за высокую оценку уровня подготовки и проведения наших соревнований», – отметил губернатор. В будущем году Псков вновь готовится принять стрелков, причём в регион планируют приехать команды даже из самых отдалённых уголков страны.