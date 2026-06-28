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Общество / Семья

Гимнастки Дина и Арина Аверины объяснили, как превращают несправедливость в мотивацию

28 июня 2026 года, 12:04

Гимнастки Аверины объяснили, как превращают несправедливость в мотивацию. Об этом сестры Дина и Арина рассказали во время встречи с участниками Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах.

По словам спортсменок, с подобными ситуациями им приходилось сталкиваться не раз — как на соревнованиях, так и в тренировочном процессе. Однако ключевым для них стало умение не зацикливаться на негативе.

«Переживали, конечно. Но у нас была привычка превращать любую несправедливость в стимул. Если оценка казалась низкой, значит, надо сделать так, чтобы в следующий раз придраться было не к чему», — отметила Арина.

Дина подчеркнула, что сильные эмоции неизбежны, но важно вовремя переключаться: «Несправедливость больно задевает, но если застрять в этом чувстве, дальше не пойдёшь. Мы позволяли себе погрустить, а потом возвращались в зал и работали».

Спортсменки уверены: именно такой подход помогает не только справляться с психологическим давлением, но и добиваться стабильных результатов.

Больше подробностей в большом материале «Нет ничего невозможного». 

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