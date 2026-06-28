Сестры-гимнастки Аверины рассказали о детских проделках и хитростях на пути к спорту

Известные российские гимнастки Дина и Арина поделились забавными историями из детства, когда, будучи близнецами, не только росли вместе, но и соревновались в одном виде спорта. О них они рассказали на встрече с участниками Всероссийского проекта «Истоки. Школа».

По словам Арины, сходство нередко помогало им выходить из нестандартных ситуаций. Так, в школе сёстры могли «подменять» друг друга на уроках — одна отвечала сразу за двоих, пока учителя не замечали разницы. Аналогичные уловки использовались и во время медицинских осмотров перед соревнованиями: одна проходила обследование, после чего сёстры быстро менялись, создавая иллюзию, что врач осматривает второго человека.