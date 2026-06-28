Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Семья

Сестры-гимнастки Аверины рассказали о детских проделках и хитростях на пути к спорту

28 июня 2026 года, 17:53

Известные российские гимнастки Дина и Арина поделились забавными историями из детства, когда, будучи близнецами, не только росли вместе, но и соревновались в одном виде спорта. О них они рассказали на встрече с участниками Всероссийского проекта «Истоки. Школа».

По словам Арины, сходство нередко помогало им выходить из нестандартных ситуаций. Так, в школе сёстры могли «подменять» друг друга на уроках — одна отвечала сразу за двоих, пока учителя не замечали разницы. Аналогичные уловки использовались и во время медицинских осмотров перед соревнованиями: одна проходила обследование, после чего сёстры быстро менялись, создавая иллюзию, что врач осматривает второго человека.

Сестры-гимнастки Аверины рассказали о детских проделках и хитростях на пути к спорту

фото предоставлено пресс-службой Всероссийского проекта «Истоки. Школа».

Не менее яркими оказались и воспоминания о первых тренировках. Девочек привели в гимнастику в трёхлетнем возрасте, однако, как признаются сами спортсменки, дисциплина давалась непросто. «Мы были очень активные, всё время куда-то убегали», — рассказала Арина, вспоминая, как однажды выбежала из зала и спустя время вернулась через другую дверь, будто ничего не произошло.

Дина добавила, что в детстве они больше баловались, чем занимались, однако со временем энергия нашла выход в тренировках и помогла добиться высоких результатов в спорте.

Больше подробностей в большом материале «Нет ничего невозможного». 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами