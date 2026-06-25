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Общество

Житель Пскова предстанет перед судом за хранение наркотика

25 июня 2026 года, 11:18

Житель Пскова предстанет перед судом за хранение наркотического средства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Житель Пскова предстанет перед судом за хранение наркотика

Фото редакции

В апреле пскович незаконно заказал через мессенджер и оплатил наркотическое средство массой 1,23 грамма с целью личного употребления. Запрещенное вещество он забрал на участке местности, расположенном у лесополосы перегона «Псков-Череха».

При переходе железнодорожных путей его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. Обнаруженный при нем наркотик был изъят.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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