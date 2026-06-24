В Псковской области мужчину осудят за изнасилование и убийство 27-летней давности. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном СУ СК России.

Согласно версии следствия, вечером 5 декабря 1998 года он пришел в гости к потерпевшей под предлогом покупки дома, где совершил её изнасилование. После этого фигурант предположил, что женщина может его изобличить в совершении преступления, а затем нанес пострадавшей несколько ударов ножом в область шеи и головы. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Для сокрытия следов преступления мужчина поджег строение, а после скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «к части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием) и части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

Многие годы преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, при этом работа по установлению виновных продолжалась. Уголовное дело, в частности, было изучено сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления, которые оказали практическую и методическую помощь.

В результате совместной работы правоохранителей была установлена личность виновного. При первоначальном осмотре места происшествия следователи обнаружили оставленные преступником биологические следы. Благодаря современным экспертным возможностям по ним провели молекулярно-генетическую экспертизу, которая выявила генотип лица, причастного к содеянному. При последующей проверке он совпал с генетическим профилем жителя города Остров. «Под тяжестью собранных доказательств фигурант признал свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений, – отметили в региональном ведомстве.

Суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу.

Также установлено, что с ноября по декабрь прошлого года мужчина прибрел и хранил при себе для личного употребления наркотическое вещество, который обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов при задержании островича.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.