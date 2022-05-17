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Общество

Ранее неизвестные ниши обнаружили при сканировании пещер Псково-Печерского монастыря

17 мая 2022 года, 10:08

В «Богом зданных пещерах» Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря обнаружили ранее неизвестные ниши. Об этом в своем Телеграм-канале сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Ранее неизвестные ниши обнаружили при сканировании пещер Псково-Печерского монастыря

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

В организации отметили, что внутри пещер на территории монастыря впервые проводилось 3D-сканирование. Проведенное обследование показало расположение ранее неизвестных объемов – закрытых древних ниш, которые на протяжении длительного времени были недоступны для осмотра.

«Пока у специалистов больше вопросов, чем ответов. Не все результаты обследований будут опубликованы, поскольку в монастыре есть свои сакральные территории», – уточнили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Ранее неизвестные ниши обнаружили при сканировании пещер Псково-Печерского монастыря

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
Ранее неизвестные ниши обнаружили при сканировании пещер Псково-Печерского монастыря

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
Ранее неизвестные ниши обнаружили при сканировании пещер Псково-Печерского монастыря

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Кроме того, в ходе сканирования в песке при металлической лестнице Старого кладбища реставраторы также обнаружили три керамиды, расположение которых ранее было не известно. «Эти керамиды не значатся в реестре 1960-х годов, который составляли псковские архитекторы Михаил Семенов и Вера Лебедева», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

На данный момент в «Богом зданных пещерах» Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря ведутся работы под руководством архитектора-реставратора из Санкт-Петербурга Михаила Фриновского.

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