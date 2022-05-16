Мужчина избил знакомого до смерти в Бежаницком районе

14 мая правоохранительным органам сообщили об обнаружении в поселке Красный Луч Бежаницкого района по месту жительства тела 63-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Следствие считает, что виновным является 35-летний местный житель. Подозреваемый уже ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за избиение, тогда потерпевшему сломали челюсть.

Вечером 13 мая предполагаемый преступник находился в доме потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения. Имея затаённую обиду, он начал выяснение отношений и в ходе этого нанес мужчине множество ударов кулаками в область головы. От полученных травм тот скончался на месте.

Задержанному предъявили обвинение. Следователи направили в суд материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражду.