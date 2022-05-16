Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 42 случая COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

16 мая 2022 года, 13:06

За прошедшие сутки, 15 мая, в Псковской области зафиксировали еще 42 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирусом заболели 14 человек (всего 34 тыс. 801), в Себежском районе – восемь (всего 2 тыс. 789), в Великих Луках – семь (всего 16 тыс. 853). Четыре подтвержденных случая выявили в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 363), два – в Новосокольническом районе (всего 3 тыс. 134).

В Островском (всего 5 тыс. 251), Гдовском (всего 1 тыс. 979), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 469), Бежаницком (всего 1 тыс. 468), Пыталовском (всего 1 тыс. 460), Новоржевском (всего 1 тыс. 160) и Красногородском (всего 1 тыс. 6) районах в общую ковидстатистику добавились по одному местному жителю.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 110 тыс. 162 человека, выздоровели – 107 тыс. 930, из них 21 – за прошедший день. Умерли от COVID-19 1 тыс. 836 жителей региона.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мужчина избил знакомого до смерти в Бежаницком районе
До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 мая
Двух псковичей судили за сбыт наркотиков
Член Общественной палаты Псковской области: Работа по созданию ТОСов необходима и важна
Попутчица украла у дальнобойщика рубли и доллары в Островском районе
Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове
Митрополит Псковский и Порховский благословил движение «Русская мечта»
«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ региона за неделю
18 мая псковичи смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Беги, Даша, беги!

Общество / Семья
16 мая 14:18

Беги, Даша, беги!

Уже третье поколение псковской семьи участвует в Эстафете «Псковской правды»
Объединяющий забег

Общество
13 мая 14:44

Объединяющий забег

Эстафета «Псковской правды» может стать международной
Эксперты назвали главные туристические места Псковской области

Общество
13 мая 14:43

Эксперты назвали главные туристические места Псковской области