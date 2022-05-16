Еще 42 случая COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 15 мая, в Псковской области зафиксировали еще 42 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирусом заболели 14 человек (всего 34 тыс. 801), в Себежском районе – восемь (всего 2 тыс. 789), в Великих Луках – семь (всего 16 тыс. 853). Четыре подтвержденных случая выявили в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 363), два – в Новосокольническом районе (всего 3 тыс. 134).

В Островском (всего 5 тыс. 251), Гдовском (всего 1 тыс. 979), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 469), Бежаницком (всего 1 тыс. 468), Пыталовском (всего 1 тыс. 460), Новоржевском (всего 1 тыс. 160) и Красногородском (всего 1 тыс. 6) районах в общую ковидстатистику добавились по одному местному жителю.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 110 тыс. 162 человека, выздоровели – 107 тыс. 930, из них 21 – за прошедший день. Умерли от COVID-19 1 тыс. 836 жителей региона.