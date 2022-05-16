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Общество / Здоровье

Порядка 200 единиц оборудования поступят в псковские медучреждения в этом году

16 мая 2022 года, 10:50

В 2022 году в медицинские учреждения Псковской области поступят порядка 200 единиц нового оборудования. Об этом 16 мая в эфире «Псковского телеграма Online» сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Порядка 200 единиц оборудования поступят в псковские медучреждения в этом году

Фото Андрея Степанова

По её словам, оборудование в больницы Псковской области поступит по программе модернизации первичного звена здравоохранения. «В этой программе большой блок мероприятия по оснащению и дооснащению современным медицинским оборудованием», – отметила Марина Гаращенко.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области подчеркнула, что в рамках данной программы в прошлом году в региональные медучреждения были закуплены 93 единицы оборудования. «В этом году уже провели практически все аукционные мероприятия на 199 единиц медицинского оборудования», – сообщила Марина Гаращенко.

В частности, в больницы Псковской области в этом году поступят флюорографы, рентген- и ИВЛ-аппараты, эндоскопическое оборудование, а также оборудование, необходимое для осмотра пациентов.

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