Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

Борис Елкин напомнил, что в сентябре прошедшего года в этом живописном уголке Псковской области прошло торжественное открытие монумента Александру Невскому.

Кроме того, помимо благоустройства территории вокруг памятник и самого монумента, на берегу реки Самолва в Гдовском районе был благоустроен общественный пляж, который оформлен в стилистике русских народных сказок.