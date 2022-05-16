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Общество

Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

16 мая 2022 года, 08:20

Глава администрации Пскова Борис Елкин посоветовал посетить деревню Самолва Гдовского района. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина
Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Борис Елкин напомнил, что в сентябре прошедшего года в этом живописном уголке Псковской области прошло торжественное открытие монумента Александру Невскому.

Кроме того, помимо благоустройства территории вокруг памятник и самого монумента, на берегу реки Самолва в Гдовском районе был благоустроен общественный пляж, который оформлен в стилистике русских народных сказок.

Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина
Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

«Всем советую посетить этот живописный уголок Псковской области», – подчеркнул глава администрации Пскова Борис Елкин.

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