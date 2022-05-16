Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

Глава администрации Пскова Борис Елкин посоветовал посетить деревню Самолва Гдовского района. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
Глава администрации Пскова Борис Елкин посоветовал посетить деревню Самолва Гдовского района. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
Борис Елкин напомнил, что в сентябре прошедшего года в этом живописном уголке Псковской области прошло торжественное открытие монумента Александру Невскому.
Кроме того, помимо благоустройства территории вокруг памятник и самого монумента, на берегу реки Самолва в Гдовском районе был благоустроен общественный пляж, который оформлен в стилистике русских народных сказок.
«Всем советую посетить этот живописный уголок Псковской области», – подчеркнул глава администрации Пскова Борис Елкин.