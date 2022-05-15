Более 40 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 14 мая, в Псковской области коронавирусом заболели еще 43 местных жителя. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились 11 человек (всего 34 тыс. 787), в Великих Луках – шесть (всего 16 тыс. 846), в Порховском районе – пять (всего 3 тыс. 916). Четыре местных жителя заразились в Островском районе (всего 5 тыс. 250), по три – в Невельском (всего 5 тыс. 4), Дедовичском (всего 2 тыс. 845) и Бежаницком (всего 1 тыс. 467) районах. В Псковском (всего 8 тыс. 792) и Печорском (всего 2 тыс. 508) районах выявили по два подтвержденных случая заболевания, в Себежском (всего 2 тыс. 781), Гдовском (всего 1 тыс. 978), Локнянском (всего 1 тыс. 60) и Куньинском (всего 979) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 110 тыс. 120 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 107 тыс. 909, в том числе 77 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 836 жителей региона, из них один – за прошедший день.