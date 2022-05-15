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Общество / Здоровье

В Пскове отремонтировали отделение детской стоматологии

15 мая 2022 года, 13:39

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Пскове отремонтировали отделение детской стоматологии Псковской стоматологической поликлиники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Пскове отремонтировали отделение детской стоматологии

Фото администрации Псковской области

Качество выполненных работ проконтролировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

По программе модернизации в отделении детской стоматологии обновили хирургический, лечебный и административные кабинеты, санитарные узлы, а также полностью отремонтирован коридор и заменен входной тамбур.

Кроме того, в рамках ремонтных работ была проведена замена электрических и слаботочных сетей, оконных блоков. Также специалисты установили новые розетки, светильники и выключатели, организовали регистратуру и картохранилище, смонтировали новую систему кондиционирования и вентиляции во всех кабинетах.

В администрации Псковской области напомнили, что в текущем году бюджет модернизации первичного здравоохранения в Псковской области составляет 500 млн рублей. Данная программа рассчитаны до 2025 года. В неё включены 22 учреждения здравоохранения, которые оказывают первично медико-санитарную помощь.

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