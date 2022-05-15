Порядка 550 га картофеля посеяли в Псковской области в этом году

В Псковской области в рамках продолжающихся весенних полевых работ посели 546 га картофеля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время высокие темпы ярового сева фиксируются в шести муниципалитетах Псковской области. Среди них Невельский, Псковский, Красногородский, Палкинский, Пыталовский и Новоржевский районы.

Сельскохозяйственные организации Псковской области на сегодняшний день уже посеяли более 20 тыс. га яровых культур, из которых 7 тыс. га ярового рапса, 9,3 тыс. га яровых зернобобовых и зерновых культур, 3,2 тыс. га кормовых культур, 546 га картофеля, а также 103 га овощей открытого грунта.

«На полях области подкормлено озимых зерновых культур на площади 27,8 тыс. га, озимого рапса — 8,9 тыс. га, многолетних трав — 4,2 тыс. га», – сообщили в региональной администрации.