В Псковской области за минувшие сутки коронавирусом заболел 41 человек

За минувшие сутки, 13 мая, в Псковской области коронавирусом заразился 41 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

В Пскове (всего 34 тыс. 776) заболели 14 человек, в Порховском (всего 3 тыс. 911) районе – семь человек, в Себежском (всего 2 тыс. 780) районе – пять. По четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Великих Луках (всего 16 тыс. 840) и Великолукском (всего 2 тыс. 653) районе. Два человека заболели в Опочецком (всего 3 тыс. 375) районе. В Гдовском (всего 1 тыс. 977), Печорском (всего 2 тыс. 506), Псковском (всего 8 тыс. 790), Пустошкинском (всего 1 тыс. 359) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 857) районах заразились по одному человеку.

За время пандемии в Псковской области ковид зафиксировали у 110 тыс. 77 человек. Выздоровели 107 тыс. 832, в том числе 80 за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 835 человек, два из которых – вчера.