Сроки перекрытия участков на улицах Коммунальной и Шестака в Пскове изменились

Изменились сроки перекрытия участков в связи с ремонтными работами на улицах Коммунальной и Шестака в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, движение автомобилей по улице Коммунальной в районе дома №12 ограничат с 17 по 27 мая. Схема движения общественного транспорта останется без изменений. До этого ограничение движение планировались организовать с 11 по 20 мая.

На улице Шестака в районе дома №28 движение перекроют с 17 по 20 мая. Улицы Доставалова и Генерала Маргелова рекомендуют использовать в качестве объезда. Ранее говорилось о том, что участок перекроют с 11 по 13 мая.